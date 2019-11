Ai domiciliari nascondeva droga, arresto

(ANSA) - CROTONE, 23 NOV - Detenuto ai domiciliari per reati specifici nascondeva in casa della sostanza stupefacente.

Umberto Vona, di 31 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Crotone e dell'unità cinofila della Questura di Vibo Valentia detenzione ai fini di spaccio.

A seguito di una perquisizione nell'abitazione di Vona i poliziotti hanno trovato, con l'ausilio di un cane antidroga, due involucri, di cui uno sottovuoto del peso netto di 50,7 grammi contenente eroina e l'altro in cellophane di colore bianco del peso netto di 38 grammi con all'interno marijuana. La sostanza stupefacente era sistemata al riparo di una tettoia di lamiera posta al di sotto del balcone di casa. Il trentunenne è stato portato nel carcere di Crotone.