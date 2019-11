Santuario Tropea su calendario Unsic

(ANSA) - CATANZARO, 21 NOV - Un'immagine del santuario di Santa Maria dell'Isola, a Tropea, celebra il mese di agosto 2020 del calendario Unsic per l'anno a venire. Uno dei luoghi più belli e frequentati del turismo calabrese e meridionale è stato scelto per illustrare il mese delle vacanze per antonomasia dall'organizzazione sindacale datoriale che ha 2.100 Caf in Italia e in Calabria è presente con sedi provinciali di Caraffa, Crotone,Reggio, Rossano e Soriano.

"La bella immagine - è detto in un comunicato dell'Unsic - rappresenta degnamente il mese di agosto. Abbinato alla foto c'è un noto proverbio calabrese: 'Quandu erumu ziti caramelli e ciucculati, mo' chi simu maritati pani duru e bastunati (Quando eravamo fidanzati caramelle e cioccolato, adesso che siamo sposati pane duro e bastonate)".

Il calendario, stampato in 60mila copie e distribuito attraverso le tremila strutture sindacali sul territorio, ogni anno rende omaggio a dodici località italiane. Presidente del sindacato è il calabrese Domenico Mamone.