Rapinarono autista nel reggino,2 arresti

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 21 NOV - I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato Manuele Mazzotta, di 25 anni e Domenico Mercuri, di 29, ritenuti gli autori di una rapina all'autista di un ditta di autotrasporti avvenuta a Melicucco.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla sezione Gip-Gup del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura palmese. Il dipendente di una ditta operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, il 7 novembre del 2018, era stato avvicinato da due malviventi che, a volto travisato, lo avevano minacciato riuscendo a farsi consegnare l'incasso della giornata per poi dileguarsi a bordo di un'auto.

Attraverso l'esame delle immagini, estrapolate dalla videosorveglianza e dei tabulati telefonici, le indagini con il supporto dei militari della Compagnia di Frascati hanno permesso di risalire all'utilizzo di un'auto affittata da una donna residente a Nettuno (Roma) ma di fatto in uso ad uno dei due malviventi.