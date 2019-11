Spaccia in due province, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Castrovillari (Cosenza), a Castelluccio Superiore (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, i militari della Compagnia di Senise (Potenza) hanno scoperto che l'uomo nel Lagonegrese si riforniva di droga, che poi spacciava in alcuni comuni del Senisese e dell'alta provincia cosentina.