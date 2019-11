Apre parcheggio Catanzaro vicino centro

(ANSA) - CATANZARO, 15 NOV - Lunedì riaprirà il parcheggio e l'ascensore di Bellavista a Catanzaro. Lo rende noto l'Amc, l'azienda della mobilità cittadina affidataria della gestione del servizio che comprende un sistema combinato, composto da area parcheggio e ascensore panoramico, che consente di posteggiare l'auto e di giungere in poco tempo nel centro storico. La struttura è stata dotata di telecamere di sorveglianza sia nel parcheggio che all'interno dell'ascensore, di un impianto videocitofonico, di un nuovo impianto di illuminazione, di una sbarra automatica per accedere al parcheggio. L'area sarà presidiata da personale Amc. Il parcheggio ha 53 posti auto più due spazi riservati ai disabili, sarà attivo da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 20.30 e costerà 50 centesimi l'ora. I disabili non pagheranno nelle prime due ore di sosta. L'ascensore sarà sorvegliato e telecomandato dall'operatore presente e chiuderà alle 20.30. Fuori dall'orario e dai giorni previsti il parcheggio sarà utilizzabile senza operatore.