Per 21,5% calabresi non obbligo catene

(ANSA) - CATANZARO, 14 NOV - Dal 15 novembre al 15 aprile scatta l'obbligo di montare pneumatici invernali/quattro stagioni o, in alternativa, di avere a bordo catene da neve.

Norma che riguarda anche alcuni tratti stradali della Calabria, eppure, secondo un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, più di 1 automobilista calabrese su 5 (21,5%) non lo sa o ritiene che non sia obbligatorio avere a bordo questi dispositivi. Anche tra coloro che sono a conoscenza della norma, è scritto in una nota, "emergono opinioni differenti e non sempre corrette; in questo sotto campione, solo il 30% ha saputo indicare con esattezza il periodo e le condizioni nelle quali è necessario dotarsi di tale strumentazione". L'obbligo vale solo per le strade dove l'ente proprietario del tratto lo prescrive. Chi non è in regola rischia una multa che può arrivare fino a 168 euro nei centri abitati e a 335 euro sui tratti extraurbani e autostradali.