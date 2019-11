Ballottaggio a Lamezia, rieletto Papasso

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - Gianni Papasso rieletto sindaco a Cassano Ionio e ballottaggio a Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto. Sono questi, a spoglio ancora in corso, i risultati che si profilano nei principali tre Comuni calabresi cui ieri si è votato dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Cassano - 18 sezioni scrutinate su 21 - Papasso, a capo di liste civiche, è al 53% contro il 43% di Francesco Lombardi. A Lamezia l'ex sindaco Paolo Mascaro, con 13 sezioni su 78, ha il 35,95% seguito dal promoter Ruggero Pegna (centrodestra senza la Lega, 26,96) e l'imprenditore proprietario del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio (centrosinistra 18,85%). Ballottaggio anche a Isola con Maria Grazia Vittimberga che con 14 sezioni su 15 ha il 43% su Maurizio Piscitelli (34,45). Eletti i sindaci di Marina di Gioiosa Ionica (Giuseppe Femia 70,26), Cropani (Raffaele Mercurio 50,10) e Petronà (Vincenzo Bianco 58,98). Restano i commissari a Brancaleone dove, con il solo candidato Silvestro Garofalo, non è stato raggiunto il quorum.