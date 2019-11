Arresti e una denuncia per 770 gr droga

(ANSA) - ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA), 11 NOV - I carabinieri della compagnia di Roccella Ionica hanno arrestato due persone accusate di detenzione di sostanza stupefacente e ne hanno denunciata un'altra per lo stesso motivo. In particolare, i carabinieri di Caulonia Marina assieme ai colleghi della stazione di Riace e a quelli dei Cacciatori di Calabria hanno arrestato in flagranza di reato Marcello Mammone, di 38 anni, di Caulonia e la compagnia Daniela Ienco (37), entrambi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi con oltre mezzo kg di marijuana. I due, alla vista dei militari alla loro porta, hanno cercato di disfarsi di parte della marijuana lanciandola dalla finestra. Recuperata la droga e effettuata una perquisizione, i militari hanno trovato altra marijuana. Alla donna sono stati concessi i domiciliari. In un'altra distinta occasione, gli stessi militari hanno denunciato in stato di libertà un 30enne incensurato dopo che sotto un'auto di sua proprietà sono stati trovati oltre 200 grammi di marijuana.