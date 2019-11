Auto si ribalta, un morto ed un ferito

(ANSA) - SAN COSTANTINO CALABRO (VIBO VALENTIA), 10 NOV - E' di un morto, Michele Gullone, di 39 anni, e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 77 a San Costantino Calabro, nel vibonese.

Gullone era a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Al trentanovenne, al quale per la gravità delle condizioni, era stata praticata sul posto la rianimazione, è deceduto nell'ospedale di Vibo Valentia dove era stato trasportato dal Suem 118.

Insieme alla vittima nell'auto c'era un suo amico, di 40 anni, che ha riportato vari traumi e dopo essere stato portato nel nosocomio vibonese verrà trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Catanzaro.

Sul posto dove si è verificato l'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.