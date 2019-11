Consiglio Polistena,sì a odg su ospedale

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 9 NOV - Un ordine del giorno è stato approvato all'unanimità, a conclusione del Consiglio comunale aperto di Polistena, per chiedere il rilancio dell'ospedale. Il documento sarà inviato al Ministro della Salute, al Governatore della Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, al Commissario Cotticelli, alla Commissione straordinaria Asp ai quali viene chiesto di venire per un sopralluogo e verificare le condizioni del nosocomio.

Alla riunione hanno partecipato sindaci, associazioni, sindacati, Chiesa locale e tantissimi cittadini. Tutti pronti a fare le barricate per salvare l'unico presidio ospedaliero che nella Piana deve garantire le emergenze e che presenta problemi ingigantiti nel tempo. Manca personale medico e paramedico, la struttura ha bisogno di interventi infrastrutturali e di nuove apparecchiature mediche. Il dibattito con decine di interventi è stato concluso dal sindaco di Polistena Michele Tripodi che ha annunciato un incontro con il Commissario Cotticelli mercoledì prossimo.