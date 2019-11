A Comune Cosenza il premio "Green City"

(ANSA) - COSENZA, 7 NOV - Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha ritirato ad Ecomondo, a Rimini, il "Premio per lo Sviluppo sostenibile" assegnato alla città per le politiche green più meritevoli.

Il capoluogo bruzio è stato premiato, in particolare, "per una strategia di qualità ambientale del territorio e la realizzazione della Ciclopolitana, il rafforzamento del sistema ecologico con il Parco fluviale, il progetto di navigabilità del fiume Crati e il Parco del Benessere". Tra le città premiate insieme a Cosenza Milano, Palermo, Prato, Parma e Mantova.

"Ancora una volta - ha detto il sindaco Occhiuto - Cosenza si distingue in positivo nel panorama nazionale, ponendosi quale città del Meridione che testimonia come la crescita e lo sviluppo, in presenza di una visione progettuale ben definita, siano possibili anche al Sud. Siamo orgogliosi di avere aperto una fase di nuova rigenerazione urbana che viene ormai presa come modello di riferimento nel resto del Paese".