Shopper non conformi, sequestrati 30 kg

(ANSA) - CROTONE, 6 NOV - Trenta chilogrammi di sacchetti di plastica non conformi sono stati sequestrati a Crotone in due esercizi commerciali dai carabinieri forestale, che hanno elevato ai titolari sanzioni amministrative per un totale di 10 mila euro.

I militari, nell'ambito dei controlli mirati al controllo della conformità degli shopper, i sacchetti della spesa in plastica, hanno effettuato una serie di verifiche all'interno di esercizi commerciali con vendita al pubblico.

I vecchi sacchetti in plastica sono stati messi al bando perché considerati tra i materiali a più forte impatto ambientale per la loro diffusione a livello planetario e, in particolare, per spiagge e fondali marini sempre più colonizzati da residui di materie plastiche. L'uso dei contenitori non conformi era consentito fino all'esaurimento delle scorte e non oltre il primo gennaio del 2018. I controlli dei carabinieri forestale negli esercizi di vendita per il rispetto della nuova normativa saranno intensificati nelle prossime settimane.