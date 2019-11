Reddito, al 31/10 accolte 62.972 domande

(ANSA) - CATANZARO, 5 NOV - Sono 62.972 le domande per l'assegnazione del reddito di cittadinanza accolte in Calabria al 31 di ottobre del 2019 sul totale delle 97.936 presentate da altrettanti richiedenti. Lo rende noto la direzione regionale dell'Inps.

Ammontano a 5.777, invece, le istanze per l'assegnazione della pensione di cittadinanza che hanno ottenuto parere favorevole.

Alla fine del mese scorso, a livello nazionale, sono state accolte 900.283 domande di reddito di cittadinanza e 120.327 domande di pensione di cittadinanza per un totale di 1.020.610 nuclei familiari beneficiari dei provvedimenti. In tutto le domande presentate hanno raggiunto un volume pari a 1.555.558.