Carcasse ovini abbandonate, una denuncia

(ANSA) - CROTONE, 5 NOV - Venti carcasse di ovini in avanzato stato di decomposizione abbandonate a Crotone su un terreno che fa parte di un allevamento zootecnico sono state scoperte dai Carabinieri Forestale che hanno denunciato la proprietaria dell'azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi.

Dopo il ritrovamento delle carcasse i militari hanno avviato gli accertamenti mirati a risalire alle responsabilità e sono risaliti alla proprietaria dell'allevamento, una imprenditrice di 40 anni. Le indagini hanno accertato che il terreno è di proprietà di un allevamento di ovini i cui operatori avrebbero abbandonato le carcasse, classificate come rifiuti speciali pericolosi, in attesa di conferirle ad un'azienda specializzata per lo smaltimento. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone allo scopo di appurare le cause del decesso degli animali.