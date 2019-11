Taglio alberi in Parco Pollino,3 denunce

(ANSA) - VERBICARO (COSENZA), 4 NOV - Tre persone sono state denunciate in stato di libertà a Verbicaro dai carabinieri forestale del Reparto Parco nazionale del Pollino con l'accusa di ricettazione.

Alla denuncia dei tre i militari sono giunti a seguito di un'attività d'indagine svolta per fare luce su diversi tagli di alberi realizzati in aree boscate di proprietà comunale ricadenti nel Parco nazionale del Pollino, in particolare nella "Zona 1" dell'area protetta.

Gli indizi raccolti e i controlli effettuati hanno consentito ai carabinieri forestale di individuare alcuni piazzali sui quali erano state depositate diverse cataste di legna di specie faggio di vario diametro. Nel momento dell'accertamento, i proprietari del legname non sono stati in grado di produrre alcun documento che potesse consentire di ricostruire la tracciabilità e la provenienza del materiale.

Il legname trovato, per un peso complessivo di 340 quintali, è stato sequestrato.