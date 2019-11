Scajola:Pm, escludere aggravante mafiosa

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - Escludere l'aggravante mafiosa: é la richiesta che il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha fatto nella requisitoria del processo "Breakfast" in cui é imputato l'ex Ministro dell'Interno Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia.

Insieme a Scajola sono imputati nel processo, con l'accusa di procurata inosservanza della pena in favore dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena - latitante a Dubai e condannato definitivamente a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa - Chiara Rizzo, moglie di Matacena, e Maria Grazia Fiordelisi e Martino Politi, collaboratori della famiglia Matacena. Nel corso dell'udienza di oggi é prevista la conclusione della requisitoria del pm Lombardo, con la formulazione della richieste al Tribunale.