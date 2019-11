Scajola su richiesta Pm, "accusa già rivisto piano iniziale"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - "Quella che é stata formulata è la richiesta dell'accusa. Che ha già quanto meno rivisto il suo stesso piano accusatorio iniziale. Ne prendiamo atto". Lo ha detto all'ANSA l'ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola, facendo riferimento alla richiesta di condanna a suo carico a quattro anni e mezzo di reclusione da parte del Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nel processo Breakfast in relazione alla procurata inosservanza della pena in favore dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, latitante a Dubai.

"Dopo 5 anni di vivisezioni e udienze fiume, spesso assai fantasiose - ha aggiunto Scajola - dal canto mio non posso fare altro che ribadire lo stesso concetto: sì, ho provato a interessarmi per sapere se esisteva la possibilità legale dell'asilo politico a Matacena. Asilo peraltro mai ottenuto. Ma mi pare che tutto questo sia già emerso chiaramente nelle 102 udienze fin qui dibattute". (ANSA).