Abbate e Nicaso a "Musica contro mafie"

(ANSA) - COSENZA, 4 NOV - Ci saranno anche saggisti, giornalisti ed esperti del fenomeno mafioso come Lirio Abbate e Antonio Nicaso, tra gli ospiti della decima edizione della manifestazione "5 Giorni di Musica contro le mafie", in programma a Cosenza dal 3 al 7 dicembre prossimi e che vedrà la presenza di Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, che incontrerà gli studenti e seguirà la proiezione del film dedicato al padre e interpretato da Giorgio Tirabassi. Durante la cinque giorni, riferiscono gli organizzatori, si alterneranno momenti dedicati a musica e cinema con panel e workshop mirati a tenere viva la memoria delle vittime innocenti di mafie e occasioni per raccontare storie importanti con la forza espressiva delle immagini e attraverso i fatti raccontati durante gli incontri con chi ha vissuto sulla propria pelle e da vicino la barbarie delle mafie e dell'illegalità.

L'obiettivo della manifestazione resta il forte impegno nella diffusione dei valori di responsabilità e cittadinanza attiva.