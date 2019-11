Potenza-Reggina: sold out al Viviani

(ANSA) - POTENZA, 2 NOV - Un big match da "sold out": saranno circa cinquemila le persone che domani (ore 17.30) assisteranno allo stadio Viviani alla gara tra Potenza e Reggina, valida per la 13/a giornata di andata del girone C della serie C. I calabresi, primi in classifica, si presentano alla sfida nel capoluogo lucano con 28 punti, quattro in più dei rossoblù, secondi a quota 24. In un post pubblicato su Facebook, il Potenza ha consigliato ai tifosi "di recarsi allo stadio in largo anticipo così da agevolare il normale afflusso".