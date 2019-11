A caccia con richiami vietati, 3 denunce

(ANSA) - VILLAPIANA (COSENZA), 2 NOV - Avrebbero utilizzato richiami vivi e acustici vietati per esercitare l'attività venatoria. Due cacciatori, uno proveniente dal bresciano e l'altro da Trento, sono stati denunciati dai carabinieri forestale a Villapiana assieme ad una "guida" locale per avere violato la legge che disciplina l'attività venatoria.

Sequestrate le armi in possesso dei due, il munizionamento, il materiale utilizzato illegalmente e sei capi di fauna selvatica abbattuti. I due cacciatori sono stati sorpresi mentre, nascosti dietro postazioni mobili e mimetizzate, abbattevano selvaggina utilizzando mezzi artificiali ed esche vive non consentite.

L'accompagnatore, da parte sua, forniva assistenza e si occupava di recuperare la fauna abbattuta, in particolare allodole.

Nel momento in cui i militari sono intervenuti, uno dei due cacciatori ha anche tentato di spegnere il richiamo eletromeccanico.