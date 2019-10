Schiaffo a 17enne con divisa Inter,Daspo

(ANSA) - CROTONE, 31 OTT - Ha minacciato e poi schiaffeggiato un 17enne che si era presentato allo stadio di Crotone con indosso la maglietta dell'Inter. Per questo motivo un tifoso crotonese, R.F., 45 anni, è stato denunciato per percosse, violenza privata e minaccia e sottoposto a Daspo emesso dal questore per una durata di tre anni.

Il provvedimento, notificato da personale della Divisione anticrimine della Questura, fa seguito all'episodio verificatosi il 26 ottobre scorso in occasione della partita di serie B Crotone-Venezia nel settore della curva sud destinato alla tifoseria locale. Gli agenti della Squadra tifoseria della Digos in servizio allo stadio, hanno notato il minorenne alquanto agitato dirigersi verso l'uscita dello stadio con una macchia rossa sul viso. Lo hanno fermato e il 17enne ha raccontato quanto era accaduto poco prima. Gli agenti hanno subito identificato l'autore, denunciandolo.