Ricercati in Polonia, arrestati

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 31 OTT - Da anni erano regolarmente residenti a Tropea ma avevano da scontare 14 anni di reclusione nel loro Paese, la Polonia, per una condanna per appropriazione indebita e truffa. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Tropea che hanno arrestato Andrzej Janusz Krakowski, di 57 anni, e la convivente Dorota Violetta Krakowaska (54), ricercati con un mandato di cattura europeo. I militari hanno approfondito i controlli accertando che i due erano ricercati da settembre del 2013 poiché condannati per truffa e appropriazione indebita. Espletate le formalità di rito Krakowski è stato portato in carcere a Vibo e Dorota Violetta Krakowaska nella casa circondariale di Reggio Calabria.