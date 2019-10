Gestiva illegalmente rifiuti allevamento

(ANSA) - CROTONE, 31 OTT - I carabinieri forestali hanno scoperto un allevamento avicolo i cui rifiuti costituiti dalle deiezioni animali erano gestiti irregolarmente. Sono stati sequestrati 150 metri cubi di rifiuti e un terreno dove erano stati in parte sversati senza autorizzazione. Il proprietario dell'allevamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono cominciati dopo la scoperta dei rifiuti ammassati in cumuli all'interno di un capannone nella periferia di Crotone. Altri rifiuti analoghi erano stati abbandonati su un terreno limitrofo. I carabinieri hanno poi accertato che i rifiuti, classificati speciali dalla normativa vigente, provenivano da un allevamento avicolo. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'imprenditore titolare dell'attività non era in possesso del piano di utilizzazione agronomica, né dell'autorizzazione unica ambientale previste dal Decreto sulle Norme in materia ambientale. I controlli sono stati eseguiti con il supporto del Servizio veterinario dell'Asp.