Accordo tra Parchi Sila e Djerdap

(ANSA) - LORICA (COSENZA), 30 OTT - E' stato sottoscritto a Belgrado un accordo di collaborazione tra il Parco Nazionale della Sila e il Parco Nazionale di Djerdap. L'intesa è stata siglata dal presidente del Parco della Sila, Francesco Curcio e dal direttore del Parco Djerdap, Lazar Mitrovi, alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa e del Ministro della Protezione Ambientale della Serbia, Goran Trivan.

L'accordo, è stato spiegato, "impegna i due Parchi in un cammino comune per la costruzione di un rapporto che mira alla promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico, naturalistico, enogastronomico e turistico. Cooperazione, condivisione di interessi comuni, scambio di esperienze e soprattutto l'amore per l'immenso patrimonio dei Parchi sono i punti cardine dell'accordo che darà ad entrambe le realtà nuove prospettive". Per il presidente Curcio l'intesa apre al Parco della Sila le porte a nuove sfide e opportunità in chiave europea.