Natale, a Catanzaro "Presepe di sabbia"

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - Identità, tradizione, passione, arte, cultura e religione: ci sarà di tutto nel "Presepe di sabbia" che dal primo di dicembre, e per tutte le festività natalizie, in piazza Prefettura, a Catanzaro, diventerà una delle principali attrazioni della terza edizione di "Sarà tre volte Natale", la kermesse organizzata dall'amministrazione comunale del capoluogo.

"Un'iniziativa - affermano l'assessore comunale al Turismo Alessandra Lobello e il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni - che vogliamo diventi caratteristica del Natale catanzarese". Il "Presepe di sabbia" che lo scorso anno è stato proposto a Stalettì ottenendo oltre 12 mila visitatori, è promosso e organizzato dall'Associazione "Cala - 3".

A realizzare l'allestimento saranno 7 artisti internazionali che cominceranno a lavorare intorno al 10 novembre grazie al trasporto della sabbia che sarà effettuata da 25/28 camion con un carico di 10 metri cubi ciascuno di sabbia per 500 metri quadrati di ampiezza.