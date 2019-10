Incendi e estorsioni, cinque fermi

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO (COSENZA), 29 OTT - Operazione dei carabinieri nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio per l'esecuzione di cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di estorsione in concorso, tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

All'operazione, denominata "Nerone", hanno partecipato 60 militari della Compagnia carabinieri di Castrovillari coadiuvati da personale del Comando provinciale di Cosenza e da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.