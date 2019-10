Halloween,in Calabria giro affari 15 mln

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - E' di 15 milioni di euro il giro d'affari della festa di Halloween in Calabria. A sostenerlo è il Codacons.

"Un giro d'affari davvero da brividi - è detto in un comunicato dell'associazione- per una regione che sembra voler mettere da parte la festa dei defunti per lasciare spazio alla più 'conveniente' celebrazione di derivazione celtica che, pero, secondo alcuni, trova le sue origini proprio in Calabria. Sono sempre di più i calabresi che, presi dal delirio di Halloween, hanno comprato zucche, maschere, costumi, dolcetti, giochini e decori casalinghi". Secondo il Codacons saranno circa 150mila i calabresi che quest'anno festeggeranno Halloween. Giovani e bambini i protagonisti: oltre due terzi del business legato alla ricorrenza è generato proprio da persone al di sotto dei 30 anni di età". Codacons chiede alle autorità sanitarie di intensificare i controlli, attraverso Nas e Guardia di Finanza, allo scopo di bloccare la vendita di materiale contraffatto e tutelare la salute dei cittadini.