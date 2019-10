Calabria,primo consiglio classe su Skipe

(ANSA) - COSENZA, 29 OTT - Primo consiglio di classe sperimentale via skype in Italia. Si è tenuto, in modalità smart working, al liceo classico Telesio di Cosenza: docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti si sono collegati dalle proprie postazioni e secondo precise disposizioni impartite in precedenza dal dirigente tutto si è svolto nella massima regolarità senza alcun problema di natura tecnica.

"Anche questa volta - ha detto il dirigente dell'istituto scolastico, Antonio Iaconanni - siamo i primi. Il futuro passa da qui. Come mi piace ripetere. Passa da una scuola del Mezzogiorno d'Italia che sta diventando modello per tante scuole nel nostro Paese". "Questa sperimentazione - prosegue Iaconanni - potrebbe risultare strategica soprattutto per quelle scuole frazionate in tanti plessi talvolta difficilmente raggiungibili con una utenza che arriva anche da lontano".