S.Marco A.,c'è assessore alla Gentilezza

(ANSA) - SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA), 28 OTT - Il Comune di San Marco Argentano si è dotato di un Assessorato alla Gentilezza. Il sindaco del centro del Cosentino, Virginia Mariotti, che ha aderito alla avanzata in proposito dalle associazioni "Cor et Amor" e "Mezzopieno", ha affidato l'incarico alla consigliera comunale Elvira Zecca.

La neo assessora si occuperà di "buona educazione, rispetto verso il prossimo e per la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi". Inoltre è previsto un impegno a "favorire lo spirito e l'unità della comunità e a promuovere e sostenere iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune".

Elvira Zecca è il primo Assessore alla Gentilezza nominato in Calabria. In Italia gli amministratori nominati sono già 38.

Il Comune di San Marco Argentano, con l'occasione, ha anche ufficializzato l'adesione alla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza.