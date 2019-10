Ecosistema, Cosenza in 14/ma posizione

(ANSA) - CATANZARO, 28 OTT - E' la città di Cosenza, che si piazza al 14/mo posto, in calo di una posizione rispetto all'anno precedente, il capoluogo di provincia calabrese che con 65,52 punti ottiene il piazzamento migliore nella classifica Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore sulle performance ambientali. Vibo Valentia, invece, assieme a Siracusa, occupa la coda della classifica per mancanza di dati aggiornati.

Ecosistema Urbano, sesta tappa di avvicinamento all'indagine sulla Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore, che celebra i 30 anni dell'iniziativa, impiega 18 parametri divisi in cinque macro categorie: qualità dell'aria, rete idrica, mobilità, ambiente e rifiuti. Dopo Cosenza, c'è Catanzaro (59,36), che risale di 28 posizioni rispetto all'indagine dello scorso anno, mettendo a segno una discreta performance occupando la 31/ma posizione, poi Reggio Calabria (71/ma con 49,26 punti) e Crotone (94/ma con 37,40).