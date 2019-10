Dopo Umbria in dubbio alleanza Pd-M5s

(ANSA) - CATANZARO, 28 OTT - É tutta politica la partita che si sta giocando in Calabria in relazione alle prossime elezioni regionali. Un gioco di tatticismi che non riguarda soltanto la possibilità di un'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle, sempre più remota peraltro dopo la "debacle" del voto in Umbria, ma anche la data del voto, sulla quale il Governatore uscente, Mario Oliverio, fa pesare il suo potere decisionale. Il Pd ha chiesto ad Oliverio di fissare la data del voto al 26 gennaio, ma occorre capire come il Governatore uscente voglia giocarsi le sue carte dopo che il Pd ha detto a chiare lettere che non lo ricandiderà alla presidenza della Regione. Anticipando il voto a dicembre tenterebbe di scompaginare i giochi di Dem e 5stelle, dando loro il minor tempo possibile per le loro decisioni.

Oppure, convocando le elezioni a gennaio, si darebbe più tempo.

E lo darebbe anche alle forze politiche sia del centrosinistra che del centrodestra, visto che su entrambi i fronti la situazione é ancora alquanto incerta e confusa.