Mibact, opere Mab Cosenza di interesse

(ANSA) - COSENZA, 26 OTT - Il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo ha dichiarato come collezione "d'interesse storico e artistico", con apposito decreto, la "Collezione di 20 opere d'arte" esposte nel Museo all'Aperto Bilotti (MAB) di Cosenza. La decisione è giunta su proposta istruttoria del soprintendente Mario Pagano, accompagnata da una relazione analitica firmata dallo stesso funzionario. Per il Mibact, infatti, la collezione è composta di sculture eseguite da artisti che rappresentano alcune delle diverse correnti di arte contemporanea che percorrono il XX secolo.

"Ringrazio il soprintendente Pagano per il prezioso lavoro che ha condotto a questo prestigioso riconoscimento - afferma il sindaco Mario Occhiuto -. La città di Cosenza, che molto investe in Politiche culturali, si attesta sempre più come città innovativa che fa della scena contemporanea la cifra di un'urbanità creativa e sostenibile".