Acqua di nuovo potabile a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 26 OTT - L'acqua erogata dai rubinetti della zona nord di Catanzaro è nuovamente potabile. Lo ha annunciato il sindaco Sergio Abramo. Il Comune, attraverso la propria ditta di manutenzione della rete idrica, ha autonomamente provveduto, questa mattina, a far eseguire le analisi su un campione di acqua prelevato nella zona nord della città. Area in cui, mercoledì, erano emersi parametri di lieve non conformità microbiologica. Dalle analisi è risultato che i parametri sono nuovamente nella norma. L'esito degli esami ha dunque permesso a Palazzo De Nobili la revoca dell'ordinanza che limitava il consumo dell'acqua a scopo umano in tutta la zona, quella servita dall'acquedotto del "Guerriccio". L'acqua è dunque nuovamente potabile in Cafarda, Sant'Elia, via Sila, località Visconte, via Onofrio Colace, Piterà, Vicenzale, Janò, rione Santacroce, Pontegrande, Pontepiccolo, via Madonna dei cieli, il tratto di viale Pio X da via Luigi Rossi a salire e nel parco della Biodiversità.