On line materiale prodotto da Mancini

(ANSA) - COSENZA, 25 OTT - "La Fondazione dedicata a Giacomo Mancini, dalla sua costituzione, avvenuta nel 2004, ha catalogato, archiviato e reso fruibile on line tutto il materiale prodotto dal leader socialista. Adesso grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Cosenza e ad un suo avviso, si è arrivati a catalogare più di centomila documenti cartacei (atti parlamentari, interviste, corrispondenza, minute, stampe e foto) e 583 filmati pari a circa 200 ore di girato (interventi in Parlamento, interviste, commemorazioni, premiazioni, congressi, inaugurazioni)". Lo riferisce un comunicato della Fondazione Giacomo Mancini.

I risultati di questo progetto saranno presentati nel corso di una conferenza stampa da Pietro Mancini, figlio di Giacomo, presidente della Fondazione, e da Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza.

La conferenza é in programma il 28 ottobre, alle 11,30, nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza.