Mostra "Bernini e il Barocco romano"

(ANSA) - CATANZARO, 25 OTT - "Il trionfo delle meraviglie.

Bernini e il Barocco Romano": è il titolo della mostra che dal 5 dicembre prossimo al 29 febbraio del 2020 sarà allestita a Catanzaro e che é stata presentata nel corso di una conferenza stampa.

"Dopo il grande successo alla National Art Gallery di Tblisi in Georgia e a Sofia in Bulgaria - ha sottolineato l'assessore comunale alla Cultura, Ivan Cardamone - questo allestimento sarà presentato per la prima volta in Italia ed è frutto di un grande lavoro sinergico che riporta Catanzaro sulla scena internazionale nel segno della cultura".

Saranno proposte visite guidate, laboratori didattici per bambini dedicati al Bernini, eventi gratuiti, tra cui conferenze e concerti dedicati alla musica barocca, ed in particolare alle composizioni di Antonio Vivaldi che saranno eseguite dal vivo da un ensemble d'archi. Nello specifico saranno proposti i primi quattro concerti dell'opera il "Cimento dell'armonia e dell'invenzione", meglio note come "Le quattro stagioni".