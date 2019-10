A Gioia T. + 14,8% traffico con Til

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 25 OTT - L'ingresso di Til (società controllata di Msc) in Med Center Container Terminal per il 100% del suo assetto societario ha determinato un incremento dei traffici nel porto di Gioia Tauro. Il dato è emerso nel corso di una riunione svoltasi oggi per discutere dell'operatività e dello sviluppo futuro della Gioia Tauro Port Agency.

Al suo ingresso, il nuovo management - ha riferito il commissario straordinario dell'autorità portuale Andrea Agostinelli - ha assicurato, per garantire il rilancio dello scalo, l'avvio di un piano d'impresa animato da investimenti pari ad oltre 103 milioni. "Un cambiamento di traiettoria - è scritto in una nota - che ha già registrato un incremento di traffico di circa il 14,82%, nell'intervallo di tempo compreso tra aprile/luglio 2019 rispetto allo stesso del 2018".