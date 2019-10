Volotea, nuovo volo Lamezia-Torino

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 23 OTT - "La compagnia aerea Volotea ha annunciato l'avvio di un nuovo collegamento da Lamezia Terme alla volta di Torino. Con oltre 25 mila posti disponibili, il nuovo volo, disponibile da aprile, decollerà due volte a settimana. A Lamezia Terme, inoltre, la compagnia ha riconfermato il portfolio di rotte, che prevede collegamenti esclusivi alla volta di Genova e Verona, per un totale di 68 mila posti in vendita". Lo riferisce la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

"Sono molto incoraggianti - si aggiunge - i risultati raggiunti da Volotea a Lamezia Terme dove, da gennaio a settembre, il vettore ha raggiunto un load factor del 95%, trasportando 38 mila passeggeri a livello locale, il doppio rispetto a quelli dello scorso anno".

"Volotea, con l'ampliamento dei collegamenti dall'aeroporto di Lamezia - ha detto il presidente della Sacal, Arturo De Felice - conferma l'efficacia delle nostre strategie per offrire all'utenza un'offerta diversificata e rafforzata".