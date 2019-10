Rubbettino pubblica opera omnia Strati

(ANSA) - CATANZARO, 23 OTT - Sarà "Tibi e Tascia", con prefazione di Goffredo Fofi, ad inaugurare l'opera omnia di Saverio Strati, vincitore del Campiello nel 1977, che Rubbettino editore pubblicherà da dicembre. Il piano editoriale prevede due uscite l'anno. Tra le prime si annunciano "La Teda", "Il Selvaggio di Santa Venere" e il romanzo inedito "Tutta una vita.

La ripubblicazione delle opere di Strati è stata fortemente voluta dalla Rubbettino, che ha firmato di recente il contratto per l'acquisizione dei diritti di tutti i testi, editi ed inediti, con il figlio dello scrittore, Giampaolo.

"È necessario - afferma Florindo Rubbettino - che la cultura italiana riscopra veramente Saverio Strati, al di là dei proclami e della retorica, e lo si può fare in un unico modo: leggendo le sue opere. Per questa ragione abbiamo deciso di ripubblicare i libri del maestro di Sant'Agata del Bianco in maniera non convenzionale, con una grafica vivace e affidando i testi introduttivi a intellettuali, giornalisti e scrittori contemporanei".