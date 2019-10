Imprenditore ucciso a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 OTT - Un imprenditore edile è stato ucciso a Reggio Calabria. L'uomo, Francesco Cuzzocrea, di 61 anni, già noto alle forze dell'ordine ma per fatti datati nel tempo, si trovava in un terreno in contrada Rosario Valanidi, nella zona nord-est della città. Contro di lui sono stati sparati numerosi colpi d'arma da fuoco. L'omicidio risalirebbe alla serata di ieri. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria.