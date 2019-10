Esonerato allenatore Catanzaro Auteri

(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - La società Us Catanzaro (serie C girone C) ha reso noto di aver sollevato dall'incarico il tecnico Gaetano Auteri e l'allenatore in seconda Loreno Cassia.

Il presidente del club, Floriano Noto, "ringrazia i due tecnici per l'impegno, la serietà e la professionalità messi a disposizione del club".

Il Catanzaro è reduce dalla sconfitta interna per 2-0 subita ieri dal Potenza e attualmente occupa il settimo posto in classifica a 7 punti dalla capolista, lo stesso Potenza.