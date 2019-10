Squali, congresso mondiale all'Unical

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 17 OTT - Oltre duecento tra studiosi ed esperti di primo piano a livello mondiale nel campo degli studi su squali e razze, provenienti da tutto il mondo, si sono ritrovati, all'Università della Calabria, in occasione del XXIII Congresso sugli squali organizzato dal Dipartimento di biologia, ecologia e scienza della terra dell'Unical, dal Gruppo italiano ricercatori squali e dal Centro studi squali. Nel corso del simposio, che ha come tema "Comunicare gli elasmobranchi", saranno presentati contributi scientifici, invited speakers, workshop, mostre fotografiche e di disegni, tra i quali anche quelli realizzati da giovanissimi studenti delle scuole elementari di Cosenza e dai bambini del Madagascar.

Durante i lavori, che si concluderanno domani, verranno illustrati importanti risultati scientifici per promuovere la conoscenza e accrescere la cognizione della conservazione degli elasmobranchi.