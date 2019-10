In auto con 130 gr eroina, due arresti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 16 OTT - Due persone, Pasquale Iannelli, di 58 anni, e il nipote Salvatore D'Agostino, di 32, entrambi coinvolti in passato in inchieste sulla criminalità organizzata, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza a Lamezia Terme con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

D'Agostino, arrestato nei mesi scorsi nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro denominata "Crisalide 3" e poi rimesso in libertà dal Tribunale della libertà, è stato bloccato dai finanzieri durante un controllo mentre era in auto con lo zio. Aprendo lo sportello, uno dei due ha tentato di lasciar cadere due piccoli involucri contenenti in tutto 130 grammi di eroina. Le perquisizioni nei domicili dei due hanno portato al ritrovamento di bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della droga.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata assieme all'altro materiale e ai due telefoni cellulari in uso a zio e nipote.