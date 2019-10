Comune paga mensa a bimbi bisognosi

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 14 OTT - Da lunedì 21 ottobre riprende il servizio di refezione scolastica a Polistena. E anche quest'anno la mensa è gratis per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito e in difficoltà economica, senza differenze tra nuclei italiani o stranieri. "Tutti indistintamente - è scritto in una nota del Comune - hanno lo stesso diritto purché i nuclei familiari di provenienza stiano sotto la soglia di Isee 5.000. Questo risultato si è potuto ottenere grazie all'oculata gestione della farmacia comunale, che è stata rilanciata negli ultimi anni con una crescita dei ricavi notevole. Gli utili del bilancio 2018 della farmacia, controllata al 51% dal Comune, sono stati reinvestiti e riscritti in bilancio nella parte entrata per finanziare/pagare nell'anno 2019/2020 il servizio mensa ai bimbi bisognosi. Ecco uno dei tanti fatti concreti che vuol dire amministrare esclusivamente per il popolo e prestare massima attenzione alle questioni sociali che riguardano la città".