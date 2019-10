'Padre Nostro' con Favino in Calabria

(ANSA) - ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA), 11 OTT - In parte girato in Calabria, è stato presentato a Roccella Ionica il film 'Padre Nostro', diretto da Claudio Noce, interpretato da Pierfrancesco Favino e Barbara Rocchi. Si tratta di una pellicola drammatica, che uscirà nelle sale nel 2020, scritto dallo stesso regista romano con Enrico Audenino, e prodotto da Lunga Film, da PKO Cinema & Co., società di produzione dello stesso Favino, da Tendercapital Productions in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno della Calabria Film Commission. La vicenda di "Padre Nostro" è legata all'archetipo del padre ed esalta la forza dell'amicizia che due bambini scoprono durante un'estate particolare. Una stagione che li vedrà condividere momenti di gioco ma anche di formazione, sullo sfondo di una realtà caratterizzata dalla violenza degli anni di piombo che segnarono la storia italiana di fine anni Settanta.

"E' la prima volta - ha detto Favino - che vengo a lavorare in Calabria".