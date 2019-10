Salta cesareo per mancanza anestesisti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 OTT - Si presenta in ospedale e scopre che il figlio che porta in grembo é morto. É accaduto nell'ospedale di Vibo Valentia. Protagonista della vicenda una donna di 32 anni,arrivata alla fase finale della gravidanza. Dal tracciato é però risultato che il bambino che la donna aveva in grembo era già morto.

I familiari della donna hanno riferito che il 26 settembre scorso la gestante si era sottoposta ad un controllo in ospedale e le condizioni del bimbo erano state giudicate normali. Alla donna sarebbe stato detto, quindi, che a giorni sarebbe stata chiamata per effettuare il cesareo. Tuttavia fino a ieri mattina la gestante non ha avuto notizie. E così ieri, insieme al marito, si è recata in ospedale per chiedere spiegazioni sui motivi del ritardo dell'intervento. A quel punto alla coppia, sempre a detta dei familiari, sarebbe stata comunicata l'impossibilità di procedere al parto cesareo per l'assenza di anestesisti e di tornare l'indomani, cioè oggi. Nel frattempo, però, il bambino é deceduto.