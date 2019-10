Denuncia compagno che la picchia,arresto

(ANSA) - CASALI DEL MANCO (COSENZA), 9 OTT - I carabinieri della Stazione di Cosenza hanno arrestato a Casali del Manco D.M.S., di 22 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia della compagna dell'uomo che, esasperata per l'ennesima aggressione, ha deciso di recarsi in caserma, dove è stata sentita da personale specializzato nella sala riservata per le audizioni protette. La donna ha riferito delle continue aggressioni del compagno - da cui ha avuto una bimba che ora ha pochi mesi - iniziate ad aprile. In particolare, in diverse occasioni documentate, l'uomo l'avrebbe percossa colpendola con calci e schiaffi e insultandola pesantemente, a volte anche in presenza di amici e parenti. Il culmine è stato raggiunto il 3 ottobre scorso, giorno in cui la vittima ha subito una pesante aggressione riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il peggio è stato scongiurato dall'intervento del padre, aggredito a sua volta il giorno successivo.