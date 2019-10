Platì, trovati due fucili e munizioni

(ANSA) - PLATì (REGGIO CALABRIA), 5 OTT - Due fucili di fattura artigianale, privi di marca e matricola, e 35 cartucce a pallini sono stati trovati dai carabinieri in un'area demaniale nel territorio del comune di Platì.

Le armi clandestine e le munizioni, scoperte nell'ambito di una serie di rastrellamenti disposti dal Comando provinciale di Reggio Calabria e attuati con la collaborazione dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria per la ricerca di armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti, erano state nascoste nella fitta vegetazione nella zona denominata Monte Iacono Agrò. Durante le attività di rastrellamento, che hanno riguardato ampie zone aspromontane, i militari hanno ispezionato zone boschive, casolari abbandonati, pozzi e anfratti. Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di approfondimenti tecnici da parte degli esperti dell'Arma per accertare eventuali recenti utilizzi.