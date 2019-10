Nasce Onco Med,consulti gratis indigenti

(ANSA) - COSENZA, 2 OTT - Nasce a Cosenza il primo studio medico oncologico gratuito multidisciplinare per indigenti. Lo Studio, denominato "Piccolo nido", sarà il cuore dell'associazione "Onco Med" e consentirà, nel centro storico di Cosenza, consulti gratuiti ad indigenti, con l'obiettivo di effettuare consulenze mediche in diversi ambiti grazie alla disponibilità di tanti medici che hanno accettato di partecipare al progetto.

All'interno dell'Associazione, inoltre, sarà attivo, una volta al mese, uno sportello informativo sui diritti del malato di cancro. Il progetto sarà presentato domenica prossima, 6 ottobre, nell'ambito di un incontro rivolto a giornalisti e cittadini. La sede della struttura "Onco Med" è in corso Telesio, accanto alla sede della polizia municipale.