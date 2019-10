Archeologia,dove sono reperti Catanzaro?

(ANSA) - CATANZARO, 2 OTT - "Che fine hanno fatto i numerosi reperti archeologici venuti alla luce negli ultimi anni a Catanzaro?". E' quanto si chiede in una nota congiunta sottoscritta da un gruppo di associazioni di Catanzaro. "I lavori in corso della metropolitana - è detto nel comunicato - stanno facendo emergere numerosi reperti archeologici ma, ad oggi, non si sa nulla di che tipo sono i reperti e in quali precise zone sono stati trovati. Sappiamo solo che sui cantieri dell'importante opera viaria c'è il costante lavoro degli archeologi".

"Non è la prima volta che a Catanzaro - sostengono ancora le associazioni nella nota - emergono reperti ritenuti di grande valore. Era successo nel cantiere della Cittadella regionale, sui diversi cantieri della nuova statale 106 e in altre circostanze. Tuttavia, dopo un iniziale periodo di euforia, rimane una grande delusione perché dei ritrovamenti non si sa più nulla. E, ancora peggio, alcuni reperti trovati a Catanzaro vengono poi dirottati in altre città".