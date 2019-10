Inseguimento tra auto, sfiorata tragedia

(ANSA) - TARSIA (COSENZA), 1 OTT - Un inseguimento tra auto sfociato con un incidente stradale che, solo per un caso, non ha provocato vittime. E' accaduto a Tarsia e a denunciare l'episodio è il sindaco della cittadina, Roberto Ameruso.

Secondo quanto riferisce, in un comunicato, il primo cittadino, due auto, provenienti da fuori paese, sarebbero entrate nel centro storico ad alta velocità. "Giunte in una zona centrale, in una zona in cui erano parcheggiate diverse auto, con numerosi dossi ed i locali fortunatamente chiusi - prosegue Ameruso - l'inseguitore ha tamponato violentemente l'auto inseguita, innescando una spaventosa carambola, con il coinvolgimento delle vetture ferme e con le ringhiere che sono state letteralmente divelte. Diverse persone hanno assistito all'impatto e, lo ripeto, solo per caso non si sono registrate vittime".

"Siamo ancora scioccati - ha detto ancora il sindaco - ed è stato un miracolo se non si è verificata una tragedia.

Intraprenderemo azioni severe contro i responsabili".